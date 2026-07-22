«Μου κατέστρεψε τα γόνατα» - Ο Ρονάλντο αποκάλυψε την αιτία των σοβαρών τραυματισμών του

Ο Ρονάλντο Ναζάριο, προχώρησε σε μια νέα αποκαλυπτική συνέντευξη στην οποία μίλησε για την καριέρα του, η οποία δεν εξελίχθηκε όπως όλοι περίμεναν λόγω των πολύ σοβαρών τραυματισμών που αντιμετώπισε στα γόνατα.

Το «Φαινόμενο», όπως τον αποκαλούσαν όλοι εκείνη την εποχή, ήταν ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της δεκαετίας του 90', όμως ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στο πραγματικό του επίπεδο, βιώνοντας δύο τραυματισμούς και στα δύο του γόνατα, πρώτα στο δεξί το 1999 και μετέπειτα στο αριστερό το 2008.

Ο ίδιος, έδωσε απάντηση στο ερώτημα των τραυματισμών αυτών, θεωρώντας αιτία τους τις απαιτητικές προπονήσεις εκείνης της εποχής.

«Tότε, όλοι προπονούμασταν με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το βάρος, τη θέση ή τα χαρακτηριστικά κάθε παίκτη. Ήμουν ένας εκρηκτικός ποδοσφαιριστής, με ταχύτατα κοντινά σπριντ και πολλή δύναμη, αλλά με έβαζαν να τρέχω 10 χιλιόμετρα καθημερινά, ακριβώς όπως ο Καφού και ο Ρομπέρτο ​​Κάρλος, οι οποίοι όμως είχαν πολύ πιο ανθεκτική σωματική διάπλαση. Ήξερα ότι η δουλειά δεν ήταν η καλύτερη για μένα, αλλά αυτός που την διέταζε ήταν ένας γυμναστής με χρόνια σπουδών. Δεν είχα το επιστημονικό υπόβαθρο για να υπερασπιστώ την άποψή μου.», ανέφερε ο Ρονάλντο σε πρόσφατη συνέντευξή του.

“LOS ENTRENAMIENTOS ME ARRUINARON”



🇧🇷 Ronaldo Nazário reveló que la preparación física de los años 90 terminó destrozando sus rodillas.



🎙️ Ronaldo: “En esa época todos entrenábamos igual, sin importar el peso, la posición o las características de cada jugador. Yo era un… pic.twitter.com/lNRKb5wwSb — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 21, 2026

Ο Ναζάριο θεωρεί πως αυτή η υπερφόρτωση δεν βοήθησε τα γόνατα του, οδηγώντας εν τέλει στην ρήξη τένοντα το 1999. Κάτι τέτοιο μοιάζει δύσκολο να είχε συμβεί στην δική μας εποχή, καθώς πλέον οι προπονήσεις γίνονται με πολύ πιο εξελιγμένα μέσα και είναι βασισμένες στην σωματική και φυσική κατάσταση του κάθε ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, η τεχνολογία έχει βοηθήσει τόσο πολύ τους αθλητές στις ημέρες μας, καθώς πλέον τα ιατρικά επιτελεία έχουν μετρήσεις μέσω των οποίων μπορούν να προφυλάξουν τους παίκτες οι οποίοι είναι επιβαρυμένοι από τις υψηλές εντάσεις και τα συνεχόμενα παιχνίδια.