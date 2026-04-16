Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: «Η αυτοχειρία μοιράζει ενοχές και όποιος θέλει παίρνει»

Με αφορμή την συνέντευξη της Ελένης Καστάνη που μίλησε για την αυτοκτονία του πατέρα της, η Σοφία Μουτίδου προχώρησε σε μια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της, Θεόδωρου Ευαγγελόπουλου, το 2015.

«Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχεις πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές και όποιος θέλει παίρνει. Εδώ χάνεται ο άνθρωπός σου από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος, πόσο μάλλον όταν υπάρχει αυτό το βάρος. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι, σκέφτεσαι "μήπως δεν κατάλαβα κάτι;". Το ξεπερνάς με πολλή δουλειά, αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στην ψυχοθεραπεία» αποκάλυψε η ηθοποιός.