Όμηρος Πουλάκης: «Η επιθυμία μου να είμαι πιο κατανοητός, τελικά οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα»

Ο Όμηρος Πουλάκης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για το μεγάλο του παιδικό όνειρο! «Όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω γάτα! Η οικογένειά μου όμως φρόντισε να μου μεταδώσει ότι δεν γίνεται, σιγά - σιγά, χαλαρά και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη στιγμή της συνειδητοποίησης. Αγαπώ πολύ τις γάτες και έχω τον Σίμπα. Δοκιμάζεται και η σχέση μας, είναι μια αληθινή σχέση. Και έχουν νομίζω και την ικανότητα να σου μεταφέρουν, όσο ζεις μαζί τους, την αγωνία τους για το αν η σχέση σας είναι ακόμα καλή. Και νομίζω ότι ο Σίμπα μου το μεταφέρει το τελευταίο διάστημα.

Μπορεί να είναι μια ανθρωπομορφική προβολή, σε κάτι το οποίο δεν σκέφτεται έτσι. Ωστόσο είναι ο τρόπος με τον οποίο συσχετιζόμαστε και με εκείνους. Οπότε αφού δεν μπορούμε να το λύσουμε τελείως, ας γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό, ας ξέρουμε τι σίγουρα αντιλαμβάνονται και ας αναπτύσσουμε την επικοινωνία μας με τα προσωπικά μας κατοικίδια με τρόπο που να είναι καλός και για εκείνα και για εμάς».

«Αγαπώ τις λέξεις»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο γεγονός πώς μέσα από τις αντιθέσεις αντιλαμβανόμαστε τα περιεχόμενα κάποιων πραγμάτων. «Η επιθυμία μου να είμαι πιο κατανοητός, τελικά οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα, πολλές φορές. Παιδιώθεν είχα κάπως την τάση απέναντι στον πόνο ή το συναισθηματικό, την ένταση ας πούμε, να θέλω να το υπερλεκτικοποιήσω για να το επικοινωνήσω, οπότε πρέπει να αναπτύχθηκε και από αυτό, αλλά αγαπώ τις λέξεις, μου αρέσει.

Έχω μπαμπά πολιτικό και δεύτερο πατέρα λογιστή που αγαπάει πολύ την ποίηση. Και με έκανε να αγαπήσω πολύ την ποίηση. Είναι υπέροχο που μπορεί ένας άνθρωπος που έχει την αντίθετη θεωρητικά ιδιότητα να μπορεί να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για την ποίηση. Κατανοούμε πάρα πολύ μέσα των αντιθέσεων τα περιεχόμενα κάποιων πραγμάτων».