Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν με αγαπάει αν δεν της κάνω το χατίρι - Δεν έχω αγωνία να υπάρχω σε αυτή»

Καλεσμένος της Μαρίας Σολωμού στην διαδικτυακή εκπομπή «Μαρία τη Νύχτα» ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και αναφέρθηκε όπως ήταν αναμενόμενο και στην σχέση του με την τηλεόραση.

«Με έχει κουράσει αυτό με την τηλεόραση, πολύ. Δυσαρεστούνται οι άνθρωποι της τηλεόρασης με αυτό, που είπα ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τα παιδιά της. Η τηλεόραση εμένα με έχει αγαπήσει γιατί κάτι θα της έχω φέρει, όπως μου ‘φερε κι αυτή, χρήματα, φήμη, δόξα, αλλά άμα δεν της κάνω το χατίρι, δεν μ’ αγαπάει. Άρα, έχουμε τελειώσει με την αγάπη, δεν την περιμένω απ’ την τηλεόραση. Και δεν μιλάω για τον κόσμο που παρακολουθεί και κάποιους τους αρέσω γιατί έχω το στυλάκι μου ή λέμε τα ίδια ή οτιδήποτε. Μιλάμε για την τηλεόραση, για τον οργανισμό, που είναι τα κανάλια. Άρα, για να μην παθαίνουμε πανικό, όχι, δεν είναι κι ο ρόλος της τηλεόρασης να σε αγαπάει ως εργαζόμενο. Και δεν μ’ έχει πικράνει η τηλεόραση καθόλου, μου ‘χει φερθεί σούπερ έξτρα πρίμα. Δεν είναι πικρία όταν συνειδητοποιείς ότι «α οκ. Γίνεται και χωρίς». Τι καλά που δεν έχω μία αγωνία να υπάρχω» εξήγησε.

Ο παρουσιαστής μίλησε όμως και για τη θρόμβωση που υπέστη και πλέον παίρνει αγωγή. «Κάθε πρωί παίρνω ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι και θα το παίρνω μέχρι να σας χαιρετήσω... Και δυστυχώς, ακόμα και στις νεαρές ηλικίες, χτυπάει η χοληστερίνη».