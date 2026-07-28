Μπαλενοφόρα φάλαινα στον Παγασητικό: Τι να προσέξουν λουόμενοι και ιδιοκτήτες σκαφών

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Αίσθηση έχει προκαλέσει η εμφάνιση μιας μπαλενοφόρας φάλαινας στα νερά του Παγασητικού Κόλπου, με τους ειδικούς να διαβεβαιώνουν πως το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Η Ομάδα Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εκβρασμών Ειδών Θαλάσσιας Άγριας Πανίδας, ενημερώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, αλιείς και πολίτες για την παρουσία της φάλαινας στον κόλπο.

Σύμφωνα με τη Συντονίστρια Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών, Δρ. Έλενα Ακριτοπούλου, από το διαθέσιμο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι πρόκειται για ενήλικο ζώο, το οποίο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

«Η φάλαινα εκδηλώνει φυσιολογικές συμπεριφορές, όπως άλματα εκτός νερού και τροφοληψία, κάτι που αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για την κατάστασή της», σημειώνει.

Γιατί βρέθηκε στον Παγασητικό

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, η παρουσία της φάλαινας συνδέεται πιθανότατα με την αφθονία τροφής στην περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου, καθηγητής Γεώργιος Γκάφας, επισημαίνει ότι ο Παγασητικός αποτελεί έναν ιδιαίτερα παραγωγικό θαλάσσιο κόλπο, ο οποίος φιλοξενεί συστηματικά προστατευόμενα είδη, όπως δελφίνια και τη μεσογειακή φώκια.

Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις αρχές του 2026, όταν μια νεαρή μεγάπτερη φάλαινα εισήλθε στον Παγασητικό, παρέμεινε για λίγες ημέρες για τροφοληψία και στη συνέχεια αποχώρησε.

«Δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο»

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Οι μπαλενοφόρες φάλαινες δεν διαθέτουν δόντια, δεν παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά και τρέφονται αποκλειστικά φιλτράροντας πλαγκτόν, μικρόψαρα και άλλους μικροσκοπικούς οργανισμούς.

Παρά το τεράστιο μέγεθός τους, θεωρούνται από τα πιο ήρεμα θαλάσσια θηλαστικά.

Οι οδηγίες προς τους χειριστές σκαφών

Η Ομάδα «ΑΡΙΩΝ» απευθύνει έκκληση σε όσους κινούνται με σκάφη στον Παγασητικό να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες, ώστε να προστατευθεί τόσο η φάλαινα όσο και η ασφάλεια των επιβαινόντων.

Συγκεκριμένα, συνιστάται:

Να διατηρείται μεγάλη απόσταση από το ζώο.

Να μειώνεται η ταχύτητα των σκαφών σε κάτω από 7 κόμβους όταν εντοπίζεται η φάλαινα.

Να αποφεύγονται οι απότομοι ελιγμοί, οι δυνατοί θόρυβοι και κάθε μορφή παρενόχλησης.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι οι συγκρούσεις με σκάφη αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες τραυματισμού και θανάτου των μεγάλων φαλαινών παγκοσμίως.

Έκκληση στους πολίτες

Σε περίπτωση νέας εμφάνισης της φάλαινας, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου και την Ομάδα «ΑΡΙΩΝ», αποστέλλοντας, εφόσον είναι δυνατόν, φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό που θα βοηθήσει τους επιστήμονες στην παρακολούθηση του ζώου.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η προστασία των μεγάλων φαλαινών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελούν βασικούς «ρυθμιστές» της ισορροπίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ