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Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά του Βόλου - Δείτε το βίντεο

Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν λουόμενοι στην παραλία «Καρνάγιο».

Πηγή φωτό Facebook
Πηγή φωτό Facebook
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Μία έκπληξη περίμενε τους λουόμενους της παραλίας «Καρνάγιο», στα Κάτω Λεχώνια του Βόλου, το μεσημέρι της Κυριακής 26 Ιουλίου. 

Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στ' ανοιχτά, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Δείτε το βίντεο, όπως δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα taxydromos:

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, στη Μεσόγειο απαντώνται λίγα είδη φαλαινών, με πιο συχνές παρουσίες τους φυσητήρες, το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει μόνιμα στη λεκάνη της Μεσογείου, κυρίως στο Ιόνιο και πολύ σπανιότερα στο Αιγαίο.

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