Δέος στη Χαλκιδική: Γιγάντια φάλαινα-φυσητήρας πλησίασε ψαρά και χάρισε μοναδικές εικόνες

Μια σπάνια και άκρως εντυπωσιακή συνάντηση έζησε ψαράς στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, όταν μια γιγάντια φάλαινα-φυσητήρας εμφανίστηκε δίπλα στο σκάφος του, προσφέροντας εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς στις ελληνικές θάλασσες.

Μια απρόσμενη εμφάνιση στα ανοιχτά του Παλιουρίου



Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, κοντά στο Παλιούρι. Ο Σταύρος Φιλιππίδης εντόπισε το τεράστιο θαλάσσιο θηλαστικό να κινείται ήρεμα στη θάλασσα και, διατηρώντας ψυχραιμία, κατάφερε να το καταγράψει σε βίντεο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο φυσητήρας είχε μήκος περίπου 10 μέτρα. Για λίγα λεπτά παρέμεινε κοντά στο σκάφος, πριν πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή κατάδυση και συνεχίσει την πορεία του στα βαθιά νερά.

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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά θαλάσσια θηλαστικά



Ο φυσητήρας συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα θαλάσσια θηλαστικά του πλανήτη και αποτελεί το μεγαλύτερο οδοντοφόρο κήτος. Τα ενήλικα άτομα μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 18 μέτρα σε μήκος, ενώ το βάρος τους ξεπερνά τους 40 τόνους.

Τρέφονται κυρίως με μεγάλα καλαμάρια και χταπόδια και είναι γνωστοί για τις εντυπωσιακές καταδύσεις τους, οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν το ένα χιλιόμετρο σε βάθος και να διαρκέσουν περισσότερο από μία ώρα.

Γιατί η εμφάνιση στη Χαλκιδική θεωρείται ξεχωριστή



Παρότι οι φυσητήρες ζουν μόνιμα στη Μεσόγειο, οι περισσότερες καταγραφές στην Ελλάδα προέρχονται από το Ιόνιο Πέλαγος και την Ελληνική Τάφρο, όπου τα μεγάλα βάθη δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την αναζήτηση τροφής.

Αντίθετα, οι εμφανίσεις τους στο βόρειο Αιγαίο και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική είναι αρκετά πιο σπάνιες, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο περιστατικό ιδιαίτερα σημαντικό και εντυπωσιακό.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral



Οι εικόνες που κατέγραψε ο ψαράς δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μία από τις πιο εντυπωσιακές καταγραφές άγριας θαλάσσιας ζωής των τελευταίων ετών στη Χαλκιδική.

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Τι πρέπει να κάνουμε όταν συναντήσουμε φάλαινα



Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό που προξενεί το θέαμα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι όταν εντοπίζουμε φάλαινα ή άλλο θαλάσσιο θηλαστικό, είναι απαραίτητο να διατηρούμε ασφαλή απόσταση, να μειώνουμε την ταχύτητα του σκάφους και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή στρες στο ζώο.

Επίσης, δεν πρέπει να επιχειρούμε να το ταΐσουμε ή να το ακολουθήσουμε. Ο σεβασμός προς αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα συμβάλλει στην προστασία τους, καθώς οι συγκρούσεις με πλοία, η υποθαλάσσια ηχορύπανση και η αλληλεπίδραση με αλιευτικά εργαλεία αποτελούν από τις σημαντικότερες απειλές για τους φυσητήρες στη Μεσόγειο.

Δείτε το video: