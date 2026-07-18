Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Ποια επιδόματα καταβάλλονται από 20 έως 24 Ιουλίου

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Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αναμένεται από τις 20 έως 24 Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ πρόκειται να καταβληθούν:

Στις 21 Ιουλίου 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.



Αντίστοιχα, από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Αντίστοιχα, από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνολικά πρόκειται να γίνει καταβολή 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.