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Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Ποια επιδόματα καταβάλλονται από 20 έως 24 Ιουλίου

Συνολικά θα καταβληθούν 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI
ΦΩΤΟ: EUROKINISSI
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Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αναμένεται από τις 20 έως 24 Ιουλίου. 

Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ πρόκειται να καταβληθούν: 

  • Στις 21 Ιουλίου 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
  • Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Αντίστοιχα, από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνολικά πρόκειται να γίνει καταβολή 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

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Οικονομία Πληρωμές e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Σας είναι χρήσιμα

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