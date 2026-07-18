Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Ποια επιδόματα καταβάλλονται από 20 έως 24 Ιουλίου
Συνολικά θα καταβληθούν 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους.
Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αναμένεται από τις 20 έως 24 Ιουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ πρόκειται να καταβληθούν:
- Στις 21 Ιουλίου 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
- Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Αντίστοιχα, από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Συνολικά πρόκειται να γίνει καταβολή 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.