ΔΥΠΑ: Ποια παιδιά θα φιλοξενηθούν δωρεάν σε 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Τους πίνακες με τους δικαιούχους για δωρεάν φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2026-2027 ανάρτησε ο οργανισμός στην ιστοσελίδα του σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι θα δεχτούν δωρεάν διάφορες ηλικίες παιδιών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων αφορά τις εξής ηλικιακές ομάδες:

βρέφη Α, ηλικίας από έξι μηνών έως 1,5 έτους,

προνήπια, ηλικίας από 1,5 έως 2,5 ετών,

νήπια, ηλικίας από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία. Ενώ σημειώνεται από τη ΔΥΠΑ πως ειδικά ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιλίου θα φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.



Όσοι δικαιούχοι λάβουν voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ.



Υπενθυμίζεται πως οι ιδιόκτητοι σταθμοί της Υπηρεσίας λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.



Σημειώνεται τέλος ότι στους σταθμούς εφαρμόζεται καθημερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν, ενώ η επιλογή των παιδιών πραγματοποιείται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.