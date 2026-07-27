Μπαράζ πληρωμών: Καταβολή συντάξεων και επιδομάτων από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

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Βροχή πληρωμών αναμένεται προς συνταξιούχους και δικαιούχους πληρωμάτων, από σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Μέσω του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) πρόκειται να καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους, με την πλειοψηφία των πληρωμών να αφορά σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενώ έπονται τα επιδόματα ανεργίας, μητρότητας κ.ο.κ.

Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026.

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους, επίσης για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν 2,8 εκατ. ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Αυγούστου 2026, βάσει του νόμου 4778/2021.

Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν συνολικά 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1,8 εκατ. ευρώ σε 498 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα έτη 2024 και 2025, οι οποίες αφορούν απασχολούμενους συνταξιούχους.

Από τη μεριά της ΔΥΠΑ πρόκειται να καταβληθούν: