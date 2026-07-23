Νέα ψηφιακή πύλη για όλες τις οφειλές στο Δημόσιο

Με λίγα κλικ οι πολίτες θα βλέπουν στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή τους το σύνολο των οφειλών τους σε δημόσιους φορείς, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, και περιφέρειες καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών.

Η δημιουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας προβλέπεται στα άρθρα 98 και 99 του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται στη Βουλή και στοχεύει απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και στην επιτάχυνση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα στην πλατφόρμα θα συγκεντρώνονται και θα εμφανίζονται:

οφειλές φυσικών προσώπων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η σημερινή διαδικασία πληρωμής τους μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων.

οφειλές από τέλη, δικαιώματα, πρόστιμα, εισφορές, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλη απαίτηση δημοσίου δικαίου.

οφειλές για τις οποίες επιτρέπεται η ηλεκτρονική πληρωμή ή ρύθμιση.

οφειλές προς Δήμους και Περιφέρειες από κάθε είδους τέλη, εισφορές, πρόστιμα και απαιτήσεις.

πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

οφειλές που προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων, μετά από τη διοικητική ή ταμειακή τους βεβαίωση.

τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

κάθε άλλη διοικητικά βεβαιωμένη απαίτηση που μπορεί να εξοφληθεί ηλεκτρονικά.

Η ενημέρωση των υπηρεσιών θα γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς καθυστερήσεις

Σύμφωνα με τη διαδικασία κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που βεβαιώνει οφειλή φυσικού προσώπου θα τη διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα και θα ενημερώνει τον πολίτη για το ύψος κάθε οφειλής, την αιτία δημιουργίας της, και τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής ή ρύθμισης. Οι πράξεις βεβαίωσης οφειλών θα μπορούν να κοινοποιούνται στους πολίτες ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα εκδίδεται αυτόματα ψηφιακή βεβαίωση εξόφλησης, η οποία θα αποστέλλεται τόσο στον πολίτη όσο και στον αρμόδιο φορέα, ενώ η ενημέρωση των υπηρεσιών θα γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς καθυστερήσεις.

Οι διοικητικές πράξεις που θα εκδίδονται ηλεκτρονικά θα διαθέτουν μοναδικό αριθμό επαλήθευσης και θα αναγνωρίζονται από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες αλλά και τον ιδιωτικό τομέα ως έγγραφα με πλήρη αποδεικτική ισχύ. Ακόμη και όταν εκτυπώνονται, θα θεωρούνται επίσημα αντίγραφα χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη επικύρωση.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα διαλειτουργεί με τα φορολογικά μητρώα, τα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης, το Μητρώο Πολιτών, το Εθνικό Μητρώο Παροχών και τα πληροφοριακά συστήματα δήμων και περιφερειών. Παράλληλα, θα είναι συνδεδεμένη με τα πιστωτικά ιδρύματα και τη ΔΙΑΣ, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα για την εκτέλεση κάθε πληρωμής και να ολοκληρώνεται άμεσα η εκκαθάριση των συναλλαγών.