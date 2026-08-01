Breaking news icon BREAKING
NEWS

Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Αιγιάλεια - Ήχησε το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Οικονομία Πληρωμές ΕΦΚΑ e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο «χάρτης» πληρωμών ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου

Τι αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του.

Ηλικιωμένη σε Αυτόματο Μηχάνημα Ανάληψης Μετρητών/Φωτ. αρχείου INTIME
Ηλικιωμένη σε Αυτόματο Μηχάνημα Ανάληψης Μετρητών/Φωτ. αρχείου INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Συνολικά 140.944.067,3 ευρώ θα καταβληθούν σε 192.717 δικαιούχους, από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
  • Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
  • Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β΄εξαμήνου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  •  23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία Πληρωμές ΕΦΚΑ e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader