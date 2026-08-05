Καταβάλλεται το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 πληρώνεται το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2026 σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, όπως κάνει γνωστό ο e-ΕΦΚΑ.



Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.



Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ, επιλέγοντας την υπηρεσία Dashboard του Πολίτη και ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Τα Στοιχεία μου → Μεταβολή Στοιχείων → Τραπεζικοί Λογαριασμοί.