Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά στα Αϊβαλιώτικα Βόλου - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Οικονομία e-ΕΦΚΑ ΕΦΚΑ Ασφαλιστικά Ταμεία οικοδομή Εργαζόμενοι Ασφαλιστικές Εισφορές

Καταβάλλεται το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 πληρώνεται το Αδειοδωρόσημο, όπως κάνει γνωστό ο e-ΕΦΚΑ.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 πληρώνεται το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2026 σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, όπως κάνει γνωστό ο e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ, επιλέγοντας την υπηρεσία Dashboard του Πολίτη και ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Τα Στοιχεία μου → Μεταβολή Στοιχείων → Τραπεζικοί Λογαριασμοί.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία e-ΕΦΚΑ ΕΦΚΑ Ασφαλιστικά Ταμεία οικοδομή Εργαζόμενοι Ασφαλιστικές Εισφορές

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader