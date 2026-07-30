e-ΕΦΚΑ: Πληρώνονται αναδρομικά 10,9 εκατ. ευρώ σε 6.264 συνταξιούχους

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών επανυπολογισμού συντάξεων σε συνολικά 6.264 συνταξιούχους, εκ των οποίων 1.236 είναι συνταξιούχοι αναπηρίας.

Τα αναδρομικά αφορούν επανυπολογισμό συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019, λόγω διαφόρων μεταβολών στις συντάξεις, και αφορούν συνταξιούχους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, του τ. ΙΚΑ και των εντασσόμενων στο τ. ΙΚΑ Φορέων.



Το συνολικό ποσό των αναδρομικών που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 10.889.138,48 ευρώ.