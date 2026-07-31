Σύνταξη αναπηρίας: Πότε ξεκινά η καταβολή αν λαμβάνεται επίδομα ασθενείας

Διευκρινίσεις για την έναρξη καταβολής της σύνταξης αναπηρίας στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να λαμβάνει επίδομα ασθενείας παρέχει με εγκύκλιό του ο e-ΕΦΚΑ. Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει πότε η σύνταξη ξεκινά μετά τη λήξη του επιδόματος και πότε καταβάλλεται αναδρομικά, ακόμη κι αν στο μεταξύ έχει χορηγηθεί επίδομα ασθενείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, όταν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή κατά την ημερομηνία που αυτή θεωρείται ότι έχει υποβληθεί, ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να λαμβάνει επίδομα ασθενείας, η σύνταξη δεν αρχίζει να καταβάλλεται άμεσα. Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής της σύνταξης ορίζεται η επόμενη ημέρα από τη λήξη της επιδότησης ασθενείας, ώστε να μην καταβάλλονται ταυτόχρονα οι δύο παροχές.



Η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το δικαίωμα στη σύνταξη αναπηρίας γεννάται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας εφαρμόζεται η ειδική διάταξη που προβλέπει την έναρξη της σύνταξης μετά το τέλος της επιδότησης.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις περιπτώσεις όπου το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς να μετατίθεται η έναρξή της. Ωστόσο, ο e-ΕΦΚΑ θα ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες παροχών προκειμένου να εξετάζεται αν το επίδομα ασθενείας που καταβλήθηκε στο ίδιο διάστημα ήταν αχρεωστήτως καταβληθέν και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να κινηθεί η διαδικασία αναζήτησής του.



Για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις απονομής σύνταξης θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα αρμόδια Τμήματα Παροχών, ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και επιδόματος ασθενείας, αλλά και να διευθετούνται τυχόν περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης των δύο παροχών.