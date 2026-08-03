Πόθεν Έσχες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις

Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, με τους υπόχρεους να καλούνται να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης έως τις 24 Οκτωβρίου.

Η φετινή προθεσμία συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση Πόθεν Έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Δεδομένου ότι οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες διαμορφώθηκε αντίστοιχα έως τις 24 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΟΘΕΝ. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει το σωστό έτος της δήλωσης και στη συνέχεια προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.

Πόθεν Έσχες 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι υπόχρεοι

Το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι οι υπόχρεοι μπορούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση χωρίς να ελέγξουν προηγουμένως όλα τα στοιχεία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δεδομένα που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Θα πρέπει να ελεγχθεί αν έχουν εμφανιστεί όλοι οι λογαριασμοί στους οποίους ο υπόχρεος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, καθώς και αν έχουν καταχωριστεί σωστά τα σχετικά ποσά.

Αντίστοιχος έλεγχος χρειάζεται για επενδυτικά προϊόντα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, οχήματα, εταιρικές συμμετοχές, τραπεζικές θυρίδες και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.

Στη δήλωση περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, και στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο, το μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα παιδιά.

Όσα δεδομένα δεν έχουν μεταφερθεί αυτόματα στην πλατφόρμα πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο. Σε περίπτωση που εντοπιστεί λανθασμένη εγγραφή, η διόρθωση θα πρέπει να γίνει πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης.

Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει στον υπόχρεο και δεν μεταφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στον φορέα από τον οποίο αντλήθηκαν τα δεδομένα.

Διορθώσεις για 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας

Μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής, προκειμένου να διορθωθούν λάθη ή να προστεθούν στοιχεία που ενδεχομένως παραλείφθηκαν.

Η δυνατότητα αυτή παραμένει διαθέσιμη για 30 ημέρες μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας. Ωστόσο, η αρχική δήλωση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή έως τις 24 Οκτωβρίου. Η διαδικασία των διορθώσεων δεν θα πρέπει να θεωρείται άτυπη παράταση της προθεσμίας υποβολής.

Έως και 400 ευρώ το παράβολο για εκπρόθεσμη δήλωση

Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης δεν επιβαρύνεται με παράβολο. Αντίθετα, για την εκπρόθεσμη υποβολή προβλέπεται οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Για δήλωση που υποβάλλεται μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 50 ή 200 ευρώ. Εφόσον η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 30 ημέρες, το παράβολο αυξάνεται στα 100 ή 400 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του υπόχρεου.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό κατά την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης δήλωσης και εκδίδει το σχετικό παράβολο, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί ηλεκτρονικά.