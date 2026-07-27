Συνταξιούχοι: Στο τραπέζι επίδομα έως 400 ευρώ - Το πακέτο που εξετάζεται για τη ΔΕΘ

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι συνταξιούχοι, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ένα πακέτο μέτρων που θα στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση συνδυάζουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις με αλλαγές στις κρατήσεις των συντάξεων, προκειμένου να αυξηθούν οι καθαρές αποδοχές εκατομμυρίων δικαιούχων.

Στο τραπέζι βρίσκονται η διεύρυνση των δικαιούχων του μόνιμου ετήσιου βοηθήματος, το οποίο σε ορισμένα σενάρια εξετάζεται να φτάσει έως και τα 400 ευρώ, καθώς και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ώστε να περιοριστούν οι κρατήσεις στις υψηλότερες συντάξεις.

Γιατί στρέφεται το ενδιαφέρον στους συνταξιούχους

Η ενίσχυση των συνταξιούχων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου, καθώς οι αυξήσεις που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια υπολείπονται σημαντικά της ανόδου τόσο των μισθών όσο και του κόστους ζωής.

Από το 2019 έως σήμερα, οι αποδοχές των εργαζομένων αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τις συντάξεις, ενώ ο πληθωρισμός απορρόφησε μεγάλο μέρος των αυξήσεων που χορηγήθηκαν μετά το 2023. Η εικόνα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά και δεν έχουν δει ολόκληρες τις ετήσιες αυξήσεις να περνούν στην τσέπη τους.

Σενάρια για το μόνιμο επίδομα

Ένα από τα βασικά μέτρα που εξετάζονται αφορά την ενίσχυση του μόνιμου βοηθήματος που καταβάλλεται κάθε χρόνο στους συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται τόσο στην αύξηση του ποσού, με σενάρια που φτάνουν έως και τα 400 ευρώ, όσο και στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση πριν από τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ.

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης

Παράλληλα εξετάζονται σημαντικές παρεμβάσεις στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, με στόχο να περιοριστούν οι κρατήσεις που επιβαρύνουν τις υψηλότερες συντάξεις.

Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι η εισφορά δεν θα υπολογίζεται πλέον στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το όριο των 1.468 ευρώ.

Έτσι, για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια σύνταξη 2.200 ευρώ δεν θα επιβαρύνεται για ολόκληρο το ποσό, αλλά μόνο για τα 732 ευρώ που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερες κρατήσεις και υψηλότερες καθαρές αποδοχές.

Στο μικροσκόπιο και οι επικουρικές

Παρεμβάσεις εξετάζονται και για τις επικουρικές συντάξεις, όπου βρίσκεται στο τραπέζι ακόμη και η κατάργηση της αντίστοιχης εισφοράς αλληλεγγύης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω των δικαστικών εξελίξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς η νομιμότητα της συγκεκριμένης κράτησης εξετάζεται στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι εισηγήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση περιορισμού των επιβαρύνσεων.

Το τελικό πακέτο, φυσικά, θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να ενταχθεί στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το ύψος του επιδόματος, ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά και η μορφή που θα λάβουν οι αλλαγές στις κρατήσεις των συντάξεων θα εξαρτηθούν από τις τελικές δημοσιονομικές δυνατότητες της οικονομίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων με μόνιμες παρεμβάσεις, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία.