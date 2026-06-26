Μπέλα Χαντίντ: Δακρυσμένη αποκαλύπτει έξαρση της νόσου του Lyme «Κατάφερα να μην λιποθυμήσω»

Πολυετή μάχη με τη νόσο του Lyme δίνει η Μπέλα Χαντίντ που θέλοντας να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της ακολούθους για την πορεία της υγείας της, ανήρτησε μια φωτογραφία στο instagram στην οποία την βλέπουμε δακρυσμένη, να εξηγεί ότι δεν βρίσκει ανακούφιση από τα συμπτώματα, παρά το γεγονός ότι ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που της έχουν δώσει οι γιατροί.

«Δεν μπόρεσα να ξεπεράσω αυτή την έξαρση... Κοιμήθηκα 11 ώρες. Πάλι... Ύπνος κάθε μέρα. Ακολουθούσα όλα τα πρωτόκολλα από κάθε γιατρό που έχω δει και ακόμα τίποτα δεν βοηθάει» σχολίασε στην λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία.

Και συμπλήρωσε: «Και ναι... ήπια νερό, ενυδατώθηκα. Και... όχι, δεν πήγα για έναν περίπατο, γιατί πήγα μέχρι την κουζίνα και λαχάνιασα. Κατάφερα όμως να κάνω ντους χωρίς να λιποθυμήσω και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μένα».

Λίγο αργότερα, το μοντέλο έκανε ακόμα ένα story στο οποίο ευχαριστούσε όσους της συμπαραστέκονται με μηνύματα αγάπης και ζήτησε συγγνώμη αν ανησύχησε κάποιους. «Ζητώ συγγνώμη αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μου» είπε μεταξύ άλλων.