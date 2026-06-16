Μπομπ Ντίλαν: Στα 80 είσαι πλέον ελεύθερος - «Δεν κυνηγάς πια την παρέλαση»

Σε έναν εξαιρετικό αναστοχασμό στους New York Times, με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός τραγουδοποιός Μπομπ Ντίλαν μιλά για τη φθορά του χρόνου, τη σχέση σώματος και επιθυμίας μετά τα 80 και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πλέον το παρελθόν και τη ζωή, συμμετέχοντας σε ένα σπάνιο αφιέρωμα όπου σημαντικοί ογδοντάρηδες — όπως η Λάιζα Μινέλι, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Άρτ Γκαρφάνκελ — καταθέτουν τα υπέρ και τα κατά αυτής της ηλικίας-ορόσημο.

Η εμπειρία της τρίτης ηλικίας



Ο Μπομπ Ντίλαν αναφέρεται ανοιχτά στην εμπειρία της τρίτης ηλικίας και περιγράφει ως την πιο δύσκολη πτυχή του να διανύει την όγδοη δεκαετία της ζωής του το γεγονός ότι η επιθυμία για δράση παραμένει ζωντανή, ενώ το σώμα δεν μπορεί πλέον να ακολουθήσει με τον ίδιο ρυθμό.

«Ο κόσμος προχωρά χωρίς να σε ρωτά»



Χαρακτηριστικό σημείο είναι όταν ο εμβληματικός καλλιτέχνης υπογραμμίζει ότι «ο κόσμος προχωρά χωρίς να σε ρωτά».

Ωστόσο, τονίζει πως εξακολουθεί να θέλει να λέει «ναι» σε ευκαιρίες και εμπειρίες, ακόμη κι όταν οι φυσικές του αντοχές τού υπενθυμίζουν τα όριά του.

Dylan’s incredible NYT piece about being in his 80s (only non-Knicks thing I’ve consumed today) pic.twitter.com/DOjsfZvoFT — William Boyle (@wmboyle4) June 14, 2026

Ο χρόνος όπως τον βλέπει στα 80



Ο Ντίλαν, που έκλεισε τα 80 του χρόνια το 2021, αναφέρει ότι με την ηλικία αλλάζει και η αίσθηση του χρόνου.

«Όταν είσαι νέος πιστεύεις ότι ο χρόνος κινείται μπροστά. Στα 80 καταλαβαίνεις ότι δεν κινείται εκείνος· εμείς κινούμαστε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολιάζει ότι οι άλλοι συχνά αντιμετωπίζουν τους ηλικιωμένους σαν να έχουν ανακαλύψει ή χάσει κάποια μεγάλη αλήθεια, κάτι με το οποίο ο ίδιος διαφωνεί.



Δημιουργία χωρίς προσδοκίες



Αναφερόμενος στη μακρά του πορεία στη μουσική, υποστηρίζει ότι πλέον λίγα πράγματα τον εκπλήσσουν. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να δημιουργεί και να περιοδεύει, διατηρώντας ενεργό το περίφημο Never Ending Tour.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, Rough and Rowdy Ways, περιλαμβάνει το τραγούδι Murder Most Foul, το οποίο έχει αποσπάσει θετικές κριτικές από καλλιτέχνες όπως η PJ Harvey.

Συμφιλίωση με την ηλικία



Παρά τους στοχασμούς του για τη φθορά και τον χρόνο, ο Ντίλαν εμφανίζεται συμφιλιωμένος με την ηλικία του. Όπως λέει, μετά από μια ζωή γεμάτη δημιουργία δεν αναζητά πλέον επιβεβαίωση ή αναγνώριση.

«Το καλύτερο πράγμα στο να είσαι 80 είναι ότι ξεπερνάς τα ρολόγια που σε κυνηγούσαν. Είναι η ελευθερία από εκείνο το ψέμα ότι τα πάντα ήταν ποτέ υπό έλεγχο», είπε ο Ντίλαν για τα 80 του χρόνια. «Δεν κυνηγάς πια την παρέλαση. Είσαι ένας γηραιός βασιλιάς από κάποια χαμένη χώρα. Γίνεσαι πιο δύσκολος στο να σε “προγραμματίσουν”».

Πολυτάλαντος, επιδραστικός, «η φωνή της αμφισβήτησης»

Ο Μπομπ Ντίλαν (γεννημένος ως Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν το 1941 στη Μινεσότα) είναι από τους πιο επιδραστικούς Αμερικανούς τραγουδοποιούς, με έργο που συνδυάζει φολκ, ροκ και μπλουζ και έχει καθορίσει τη σύγχρονη μουσική.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 στη Νέα Υόρκη αναδείχθηκε ως «φωνή της γενιάς της αμφισβήτησης», γράφοντας τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, όπως τα Blowin’ in the Wind και Like a Rolling Stone.

Η μετάβασή του από την ακουστική φολκ στον ηλεκτρικό ήχο το 1965 θεωρείται κομβική στιγμή στην ιστορία της ροκ.

Το 2016 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων μέσα στο τραγούδι, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως καλλιτέχνη που γεφυρώνει μουσική και λογοτεχνία.

Η σχέση του με τους The Beatles υπήρξε καθοριστική και αμοιβαία επηρεαστική: η συνάντησή τους το 1964 στη Νέα Υόρκη σηματοδότησε μια πολιτισμική ανταλλαγή που επηρέασε την καλλιτεχνική πορεία και των δύο πλευρών. Ο Ντίλαν ώθησε το συγκρότημα προς πιο εσωστρεφείς και ποιητικούς στίχους, ενώ οι Beatles τον ενέπνευσαν να υιοθετήσει έναν πιο ηλεκτρικό, ομαδικό ήχο.