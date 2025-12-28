Οι Beatles είναι ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της ροκ μουσικής. Παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλείς για περισσότερα από 60 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Κι όμως, ο Σον Όνο Λένον, γιος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, ανησυχεί ότι το επιδραστικό συγκρότημα του πατέρα του θα ξεχαστεί από τις νεότερες γενιές.

Ο 50χρονος μουσικός εξήγησε ότι «τεχνικά» έχει αναλάβει τον ρόλο του θεματοφύλακα της κληρονομιάς του εκλιπόντος πατέρα του και παραδέχεται ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι διάσημοι Beatles να ξεθωριάζουν από τη μνήμη.

«Προφανώς ο κόσμος είναι επίσης ο θεματοφύλακας της κληρονομιάς τους, θα έλεγα. Απλώς κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να διασφαλίσω ότι η νεότερη γενιά δεν θα ξεχάσει τους Beatles, τον Τζον και τη Γιόκο. Έτσι το βλέπω εγώ».

Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA PHOTO PA/STF/ss-hh)

Ειδικότερα, ο Σον δήλωσε στο CBS Sunday Morning ότι θεωρεί καθήκον του να προστατεύσει την κληρονομιά της μητέρας του, η οποία είναι τώρα 92 ετών, και του πατέρα του - ο οποίος δολοφονήθηκε σε ηλικία 40 ετών το 1980. «Οι γονείς μου μού έδωσαν τόσα πολλά που νομίζω ότι το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να στηρίξω την κληρονομιά τους στη ζωή μου. Νιώθω ότι τους το οφείλω. Είναι κάτι προσωπικό», είπε.

Τι θεωρεί ως κληρονομιά τους; «Ειρήνη και αγάπη», απάντησε. «Αλλά δεν είναι μόνο ειρήνη και αγάπη. Είναι μια στάση απέναντι στον ακτιβισμό που γίνεται με χιούμορ και αγάπη». Αυτή η στάση είναι ορατή στο νέο ντοκιμαντέρ του HBO One to One, για τη φιλανθρωπική συναυλία του John και της Yoko το 1972 στο Madison Square Garden – τη μόνη συναυλία που είχαν δώσει μαζί οι δυο τους.

«Η μόνη ολοκληρωμένη συναυλία», είπε ο Σον, «σίγουρα η μόνη συναυλία που νομίζω ότι έπαιξε και ένα τραγούδι των Beatles ("Come Together"), γιατί νομίζω ότι ήταν απλώς σε καλή διάθεση».

Ο Σον Όνο Λένον έχει μια πολύπλευρη καριέρα ως μουσικός, παραγωγός και στιχουργός. Όταν ρωτήθηκε ποιο μέρος της διαδικασίας της μουσικής δημιουργίας του αρέσει περισσότερο, απάντησε: «Αυτό είναι εύκολο: Λατρεύω να γράφω και να ηχογραφώ και μισώ να τελειώνω».

Με αφορμή τις γιορτινές μέρες, ρωτήθηκε για το κλασικό τραγούδι των γονιών του, "Happy Xmas (War Is Over)". Ο Λένον αναζήτησε νέους τρόπους για να ακουστεί το τραγούδι. «Ήθελα να δω αν μπορούσα να νιώσω ότι ίσως ακούγεται σαν να το ακούς ξανά για πρώτη φορά, ή τουλάχιστον σε ένα νέο πλαίσιο, με έναν τρόπο που θα έδινες προσοχή, αντί να λες "α, να το ξανά στο ραδιόφωνο"».