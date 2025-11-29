Σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου θυμόμαστε μια από τις πιο ιδιαίτερες και συχνά παρεξηγημένες προσωπικότητες της μουσικής ιστορίας: τον Τζορτζ Χάρισον. Τον μουσικό που έμεινε γνωστός ως «ο ήσυχος Beatle», αλλά πίσω από τη σεμνή εικόνα του έκρυβε μια σειρά από απρόσμενες, ανθρώπινες και -κάποιες φορές- απίστευτες ιστορίες.

Η νύχτα που χειροκροτήθηκε

IMAGO / Cinema Publishers Collection

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη νεανική ζωή των Beatles, όμως μία ιστορία ξεχωρίζει – και αφορά τη στιγμή που ο 17χρονος τότε Χάρισον φέρεται να έχασε την παρθενιά του, ενώ οι υπόλοιποι άκουγαν σιωπηλά στο ίδιο δωμάτιο.

«Νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια», δήλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ. «Μοιραζόμασταν ένα κρεβάτι και δύο κουκέτες. Αν κάποιος έφερνε κορίτσι, μια κουβέρτα ήταν αρκετή για να μη δεις τίποτα, ίσως μόνο λίγη κίνηση». Στο τέλος, σύμφωνα με τον μύθο, οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο παρανοϊκός θαυμαστής που μαχαίρωσε τον Χάρισον 40 φορές

Μια από τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ενδεικτικές στιγμές της ψυχραιμίας του Χάρισον σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1999. Ένας παρανοϊκός σχιζοφρενής από το Λίβερπουλ, ο Μάικλ Έιμπραμ, εισέβαλε στο σπίτι του και τον μαχαίρωσε δεκάδες φορές, τρυπώντας τον πνεύμονα και αγγίζοντας επικίνδυνα την καρδιά του.

Ο μουσικός πίστεψε πως «δολοφονείται μέσα στο ίδιο του το σπίτι», όμως επέζησε χάρη στην άμεση αντίδραση της συζύγου του, Ολίβια, η οποία χτύπησε τον εισβολέα με μια λάμπα στο κεφάλι.

Ο γιος του, Ντάνι, θυμάται το πρώτο σχόλιο του πατέρα του μετά την επίθεση – σχόλιο που επιβεβαίωσε το φλεγματικό του χιούμορ: «Δεν ήταν διαρρήκτης και σίγουρα δεν έκανε οντισιόν για τους Traveling Wilburys».

Ο εισβολέας απαλλάχθηκε λόγω ψυχικής ασθένειας και αφέθηκε ελεύθερος λίγα χρόνια αργότερα.

Το χιούμορ που τον κράτησε ζωντανό μέχρι το τέλος

Παρά τον τρόμο της επίθεσης και τις μάχες του με τον καρκίνο, ο Χάρισον δεν έχασε ποτέ το βρετανικό του χιούμορ. Θαύμαζε τους Monty Python και έλεγε πως «του έσωσαν την ψυχή» μετά τη διάλυση των Beatles.

Φωτ.: IMAGO

Στο νοσοκομείο λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε από τις νοσοκόμες να «ρίξουν fish & chips στον ορό». Όταν ο γιατρός ανησύχησε για πιθανές παραισθήσεις, ο γιος του απάντησε: «Δεν είναι ασθένεια. Είναι χιούμορ».

Μια προσωπικότητα γεμάτη αντιθέσεις

Από την ντροπαλή εφηβεία του και τις πρώτες εμπειρίες του με τους Beatles, μέχρι τη σοκαριστική επίθεση στο σπίτι του και την ανεξάντλητη πνευματικότητά του, ο Τζορτζ Χάρισον παραμένει μια φιγούρα γεμάτη αντιφάσεις: ήσυχος αλλά τολμηρός, βαθιά εσωστρεφής αλλά με χιούμορ που έσωζε ζωές.

Έτσι, θυμόμαστε όχι μόνο τον μουσικό, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο. Έναν Beatle που, όσο κι αν προσπάθησε να μείνει στην «ησυχία του», τελικά άφησε μια από τις πιο δυνατές παρακαταθήκες στην ιστορία της μουσικής και έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα στις 29 Νοεμβρίου του 2001, σε ηλικία μόλις 58 ετών.