Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της

Από καρκίνο πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, λίγο πριν από την κηδεία της στο Σεν Τροπέ, όπου αναμένεται να δώσουν το «παρών» προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους και η ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν.

Το σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών. Ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, με τον οποίο η Μπαρντό ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 30 χρόνια, μίλησε στο περιοδικό Paris Match, αποκαλύπτοντας ότι η διάσημη ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου.



«Είχε αντέξει πολύ καλά τις δύο επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος που τελικά την πήρε από κοντά μας», δήλωσε συγκινημένος.



Η πρωταγωνίστρια της εμβληματικής ταινίας «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν εγκατέλειψε οριστικά την καριέρα της στον κινηματογράφο, επιλέγοντας έναν πιο απομονωμένο βίο, αφιερωμένο κυρίως στην προστασία των ζώων.

Το τελευταίο αντίο

Σε πολύ στενό κύκλο, όπως επιθυμούσαν οι οικείοι της, θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στο Σεν Τροπέ, η κηδεία της.



Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption και στη συνέχεια στο κοιμητήριο της πόλης, λίγα μέτρα από τη θρυλική La Madrague. Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό και ο σύζυγός της έχουν κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό τη λίστα των προσκεκλημένων.

Η Μαρίν Λεπέν στην κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό/Reuters

Οι καλεσμένοι έχουν μάλιστα ζητηθεί να μην ανακοινώσουν δημόσια την παρουσία τους, ώστε η αποχαιρετιστήρια στιγμή να μη μετατραπεί σε «κοσμικό γεγονός» ή πολιτική παρέλαση.