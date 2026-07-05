Μυστήριο σε παραλίες της Αυστραλίας: Ξεβράστηκαν στις ακτές έξι «διαστημικές μπάλες»

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Κουίνσλαντ, στην Αυστραλία, όταν έξι μυστηριώδη σφαιρικά αντικείμενα ξεβράστηκαν σε παραλίες της περιοχής Forrest Beach, κοντά στο Τάουνσβιλ, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Αυστραλιανής Διαστημικής Υπηρεσίας. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για διαστημικά συντρίμμια, ενώ δεν αποκλείεται να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που επικαλείται ο Guardian, πέντε από τα αντικείμενα έχουν ήδη συλλεχθεί και τοποθετηθεί με ασφάλεια σε ειδικά βαρέλια, ενώ για ένα ακόμη βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία εξουδετέρωσης. Οι τοπικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους, ωστόσο προειδοποιούν ότι είναι πιθανό να εμφανιστούν και άλλα παρόμοια ευρήματα τις επόμενες ημέρες.

Queensland Fire and Rescue crews are continuing to assist partner agencies following the discovery of several potentially hazardous objects around Forrest Beach in North Queensland.



Specialist QFR Scientific teams have safely secured a number of the items throughout the weekend… pic.twitter.com/BVq9xJPPlX — Queensland Fire Department (@QldFireDept) July 5, 2026

Η ειδικός στα διαστημικά απορρίμματα Άλις Γκόρμαν εκτιμά ότι τα αντικείμενα ίσως είναι τα λεγόμενα «space balls», δηλαδή ειδικά δοχεία πίεσης από συστήματα καυσίμων πυραύλων. Όπως ανέφερε, η απουσία σημαδιών καύσης ενισχύει αυτό το σενάριο, καθώς τέτοια εξαρτήματα από κράματα τιτανίου μπορούν να αντέξουν την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα και να φτάσουν σχεδόν άθικτα στη Γη. Η ίδια προειδοποίησε πάντως ότι, αν όντως πρόκειται για τέτοια εξαρτήματα, μπορεί να περιέχουν υπολείμματα υδραζίνης, ενός ιδιαίτερα τοξικού πυραυλικού καυσίμου.

Η προέλευση των αντικειμένων παραμένει άγνωστη, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να μην σχετίζονται τελικά με το διάστημα αλλά με θαλάσσιο εξοπλισμό. Ωστόσο, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το αυξανόμενο πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων, σε μια περίοδο όπου οι διαστημικές εκτοξεύσεις έχουν πολλαπλασιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.