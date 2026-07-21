Μυστήριο στον Ε65: Τι εξετάζουν για την ηλικιωμένη που βρέθηκε νεκρή στον υπό κατασκευή δρόμο

Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε κλειστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, έξω από την Καλαμπάκα, έγινε γνωστή η ταυτότητα της 76χρονης που έχασε τη ζωή της υπό συνθήκες που εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του trikalanews.gr, η άτυχη γυναίκα, που ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Δευτέρας στο υπό κατασκευή και μη προσβάσιμο στην κυκλοφορία τμήμα του Ε65, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από τον θάνατό της.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 76χρονη φέρεται να εισήλθε με το αυτοκίνητό της στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που παραμένει κλειστό λόγω εργασιών.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, ακινητοποίησε το όχημά της στην άκρη του δρόμου και απομακρύνθηκε πεζή, διανύοντας απόσταση περίπου 200 έως 300 μέτρων. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρή, σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, τα οποία εκτιμάται πως σχετίζονται με πτώση, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναμένονται οι απαντήσεις από τη νεκροψία

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας αναμένεται να είναι τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής που έχει διαταχθεί, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσουν σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της 76χρονης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία από το σημείο και να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο δεδομένο, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το τραγικό περιστατικό.