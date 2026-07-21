Τραγωδία στον υπό κατασκευή Ε65: Νεκρή 76χρονη σε κλειστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου

Ένα περιστατικό που προκαλεί ερωτήματα ερευνούν οι Αρχές μετά τον εντοπισμό μίας 76χρονης γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της στο υπό κατασκευή τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, κοντά στην Καλαμπάκα .

Η γυναίκα βρέθηκε στο τμήμα μεταξύ Καλαμπάκας και Μουργκάνης, το οποίο παραμένει κλειστό, καθώς δεν έχει ακόμη δοθεί στην κυκλοφορία. Λίγο νωρίτερα είχε εντοπιστεί το όχημά της ακινητοποιημένο στον δρόμο, ενώ η ίδια βρέθηκε περίπου 100 μέτρα μακριά, σε πρανές, σύμφωνα με τα Μετέωρα.

Από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, τα οποία εκτιμάται πως σχετίζονται με πτώση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο ούτε τι ακριβώς προηγήθηκε της τραγωδίας.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και καταθέσεις. Παράλληλα, η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 76χρονης. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πώς η γυναίκα εισήλθε στον χώρο και τι συνέβη πριν χάσει τη ζωή της.