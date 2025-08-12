MyStreet: Πρεμιέρα στις real time καταγγελίες για τραπεζοκαθίσματα - Όσα πρέπει να ξέρετε για το app

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή MyStreet τέθηκε σε λειτουργία, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν σε πραγματικό χρόνο την αυθαίρετη χρήση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα σε πλατείες, πεζοδρόμια και πάρκα. Το app είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλες τις «έξυπνες» συσκευές Android και iOS, ακόμα και σε tablets.

Πώς λειτουργεί το MyStreet

Με το MyStreet, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν αν η κατάληψη ενός κοινόχρηστου χώρου διαθέτει σχετική άδεια. Σε περίπτωση παραβάσεων, η εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή καταγγελίας – είτε ανώνυμα είτε επώνυμα– η οποία αποστέλλεται αυτόματα στον εκάστοτε αρμόδιο δήμο.

Για επώνυμες καταγγελίες απαιτείται σύνδεση μέσω κωδικών Taxisnet, ενώ για ανώνυμες δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Για την αποφυγή καταχρήσεων, υπάρχει όριο καταγγελιών για το ίδιο σημείο και η συσκευή του χρήστη πρέπει να βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία.

Διαδραστικός χάρτης και γεωεντοπισμός

Η εφαρμογή διαθέτει διαδραστικό χάρτη που εμφανίζει:

Τα όρια των μισθωμένων χώρων

Το εμβαδόν και τα στοιχεία μίσθωσης

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της άδειας

Με τη βοήθεια γεωεντοπισμού (Geolocation Services), ο χρήστης μπορεί να δει εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ή εάν υπάρχει υπέρβαση – όπως περισσότερα τραπεζοκαθίσματα από τα επιτρεπόμενα.

Αποστολή καταγγελιών και έλεγχος

Οι καταγγελίες καταχωρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Κοινόχρηστων Χώρων, όπου τις επεξεργάζονται οι υπεύθυνοι δημοτικοί υπάλληλοι.

Την ανάπτυξη της εφαρμογής ανέλαβε το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, ενώ η συντήρηση γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η σχετική ΚΥΑ που ισχύει από 7 Αυγούστου 2025, επιτρέπει στον πολίτη να περιηγηθεί σε γεωχωρικά δεδομένα της κάθε παραχώρησης και να εντοπίζει παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Περιορισμοί και εναλλακτικοί τρόποι καταγγελίας

Επιτρέπεται μία καταγγελία ανά ημέρα από την ίδια συσκευή για το ίδιο σημείο.

Ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται κοντά στο σημείο ενδιαφέροντος.