Μυθικός Απόστολος Σίσκος: Κατέρριψε ρεκόρ που παρέμενε ανέγγιχτο για πάνω από μία δεκαετία

Το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης Απόστολος Σίσκος κατέρριψε άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Στο Acropolis Swim Open που λαμβάνει χώρα στο ΟΑΚΑ ο Σίσκος έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα, που κατείχε από το 2018 ο Στέφανος Δημητριάδης. Το ρεκόρ ήταν 1:56:23 και ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή του με χρόνο 1:56:13. Παράλληλα κατέρριψε και το ρεκόρ της κατηγορίας Νέων Ανδρών που κατείχε ο ίδιος εδώ και δύο χρόνο με επίδοση 1:56:42.

Πρόκειται για το δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ που καταρρίπτει ο φέρελπις κολυμβητής μέσα σε λίγες μέρες, καθώς προχτές είχε καταρρίψει και το αντίστοιχο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1:54:12. Η συγκεκριμένη επίδοση εκτός από ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ, είναι ανώτερη ακόμα και από αυτή που έδωσε το χρυσό μετάλλιο στον Ούγγρο κολυμβητή Hubert Kós και το αργυρό στον Έλληνα Απόστολο Χρήστου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Με τα δύο αυτά ρεκόρ έφτασε τα όρια πρόκρισης τόσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού μέσα στο 2026 όσο και για το Παγκόσμιο του 2027 στη Βουδαπέστη. Το μέλλον του ίδιου όσο και της ελληνικής κολύμβησης προβλέπεται λαμπρό.

