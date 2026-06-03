Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Να «χτιστεί» πράσινη ασπίδα γύρω από τη Θεσσαλονίκη – Από το Τριάδι μέχρι τον Αξιό

Η παγκόσμια καμπάνια που «τρέχει» με το σύνθημα #NowForClimate (τώρα για το κλίμα) ζητά να παρέμβουμε.

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Κείμενο: *Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση «Τύπος Θεσσαλονίκης»

Την κλιματική αλλαγή βάζει στο επίκεντρό της η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2026, σε μια προσπάθεια να μας αφυπνίσει για την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων. 

«Ο πλανήτης μας στέλνει σημάδια: αύξηση της στάθμης των θαλασσών, σφοδρές πυρκαγιές, κύματα καύσωνα και παγετώνες που λιώνουν. Έχουμε ξεπεράσει το όριο του 1.5 °C (..). Ωστόσο κλιματικές λύσεις ριζώνουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Διαβάστε περισσότερα για την πρόταση δημιουργίας ζώνης πρασίνου στη Θεσσαλονίκη.

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