Να «χτιστεί» πράσινη ασπίδα γύρω από τη Θεσσαλονίκη – Από το Τριάδι μέχρι τον Αξιό

Κείμενο: *Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση «Τύπος Θεσσαλονίκης»



Την κλιματική αλλαγή βάζει στο επίκεντρό της η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2026, σε μια προσπάθεια να μας αφυπνίσει για την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων.



«Ο πλανήτης μας στέλνει σημάδια: αύξηση της στάθμης των θαλασσών, σφοδρές πυρκαγιές, κύματα καύσωνα και παγετώνες που λιώνουν. Έχουμε ξεπεράσει το όριο του 1.5 °C (..). Ωστόσο κλιματικές λύσεις ριζώνουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

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