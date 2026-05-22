Ναόμι Κάμπελ: Σήμερα γίνεται 56 ετών -Αυτή είναι η εξαντλητική προπόνηση και το πρόγραμμα διατροφής

Ο χρόνος που περνάει φαίνεται σαν μην την αγγίζει αφού στα 56 της η Ναόμι Κάμπελ δείχνει πιο όμορφη από ποτέ και το νεανικό της look κάθε φορά που εμφανίζεται γίνεται αντικείμενο σχολιασμού.

Σήμερα το super model έχει γενέθλια και τα μυστικά ομορφιάς της αποκαλύφθηκαν και είναι ουκ ολίγα!

Για να ενισχύσει το ανοσοποιητικό της σύστημα, η Ναόμι προτιμά ένα smoothie μπανάνας γεμάτο με μπαομπάμπ, κολλαγόνο, αγκινάρα και σκόνη μορίνγκα, καθώς και βιταμίνη C και έλαιο ροδιού.

Παράλληλα με το πρωινό της ρόφημα η Ναόμι παίρνει βιταμίνες όπως ψευδάργυρο, βιταμίνη C, παπάγια, βιταμίνη D και B12, κουρκουμά, προβιοτικά και πολυβιταμίνες, ενώ τις στιγμές που αισθάνεται άγχος ή χρειάζεται ηρεμία, η Ναόμι αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί φυσικό λάδι λεβάντας. Επίσης τρώει μόνο ένα γεύμα την ημέρα, ενώ δεν στερεί τίποτα από τον εαυτό της. «Τρώω το μεσημεριανό μου. Το μεσημεριανό είναι το βραδινό μου, γιατί τρώω μόνο μία φορά την ημέρα. Η Κυριακή είναι η δική μου ημέρα της λιχουδιάς, οπότε θα φτιάξω επιδόρπια, κέικ και πουτίγκες».

Η Ναόμι αποφεύγει τη χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων και γλουτένης στη μαγειρική της και έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι νήστευε για μέρες πριν από μια επίδειξη μόδας. «Τρώω όσο θέλω, δεν λιμοκτονώ, αλλά αν θέλω να μείνω μια μέρα χωρίς να φάω, το κάνω και πίνω μόνο νερό ή χυμό. Εξαρτάται πώς νιώθω. Στη ζέστη, μερικές φορές θέλω απλώς να πιω χυμό. Δεν είναι ποτέ προγραμματισμένο. Μπορεί να είναι μία μέρα, μπορεί να είναι δύο μέρες την εβδομάδα. Απλώς όταν μου έρθει η όρεξη να το κάνω».

Το 2014 είχε επίσης δηλώσει: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα γινόμουν χορτοφάγος. Ήταν απλώς κάτι που αποφάσισα να κάνω. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει, αλλά απλώς νιώθω πιο ανάλαφρη και πιο χαλαρή».

Ο ιδιωτικός της σεφ, Σον Τζον, είχε μιλήσει στο Page Six για τις διατροφικές συνήθειες της Ναόμι όλα αυτά τα χρόνια. «Της μαγειρεύω πάνω από δέκα χρόνια. Έχει τα δικά της πράγματα στο σπίτι, αλλά εγώ ετοιμάζω ένα πολύ καλό γεύμα την ημέρα, πολύ υγιεινό. Και όταν ταξιδεύει ιδιωτικά, της ετοιμάζω γεύματα. Δεν τρώει φαγητό αεροπλάνου. Επίσης ποτέ δεν παραγγέλνει σε εστιατόριο. Ποτέ δεν παίρνει κάτι από τον κατάλογο. Ουσιαστικά σκέφτεται, «Φτιάξε κάτι, αλλά όχι αυτό που υπάρχει στον κατάλογο», οπότε είναι πάντα μια δημιουργική διαδικασία.»

Όσο για τις προπονήσεις της; Εξαντλητικές. Με τον δικό της personal trainer ή με συνεδρίες pilates. «Δεν σηκώνω βάρη. Μου αρέσει να δουλεύω με την αντίσταση του δικού μου σωματικού βάρους» έχει παραδεχθεί.