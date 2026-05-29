Νάουσα: Πολυέλαιος έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου - «Ήταν μια μέρα σοκαριστική για μένα»

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Πρωτοδικείο Νάουσας, όταν πολυέλαιος αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά από την οροφή εν ώρα συνεδρίασης και κατέπεσε μέσα στη δικαστική αίθουσα, σε δικηγόρο που συμμετείχε στη διαδικασία.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση των παρευρισκόμενων και θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σοβαρό τραυματισμό. Το βαρύ φωτιστικό κατέληξε πάνω στη δικηγόρο Σοφία Ζεϊμπέκη, διαλύθηκε στο πάτωμα, χωρίς η ίδια να τραυματιστεί.

Μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος περιέγραψε με εμφανή συγκίνηση τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. «Ήμουν τόσο τυχερή, που κι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μια μέρα σοκαριστική για μένα. Το φωτιστικό έπεσε ακριβώς από πάνω μου, διαλύθηκε και δεν έπαθα τίποτα. Βγήκα αλώβητη από όλο αυτό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δικαστηρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κατήγγειλε, παράλληλα, την κακή κατάσταση των δικαστικών εγκαταστάσεων, περιγράφοντας τις αίθουσες ως «άθλιες». Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο κτίριο λειτουργούσε παλαιότερα ως ειρηνοδικείο και μετατράπηκε σε πρωτοδικείο χωρίς να προηγηθούν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσταση των φωτιστικών, τα οποία, όπως υποστήριξε, είναι παλαιά και «ξεχαρβαλωμένα», δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους αλλά και πολίτες που βρίσκονται καθημερινά στον χώρο.

«Η πρόεδρος ξαφνιάστηκε, σοκαρίστηκε και αμέσως κατέβηκε να δει σε τι κατάσταση βρισκόμουν. Το ακροατήριο ήταν γεμάτο κόσμο, γιατί οι δίκες διεξάγονταν κανονικά. Δεν ήμουν μόνη μου στην αίθουσα. Υπήρχαν συνάδελφοι δικηγόροι και πολίτες. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς», συμπλήρωσε η δικηγόρος.