«Νέα εποχή» για το Πρωτοδικείο: Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray μετά την ένοπλη επίθεση

Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την πρώτη ημέρα εφαρμογής τους να συνοδεύεται από μεγάλη αναμονή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου, ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων, ως άμεση απάντηση στο πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο, που εισήλθε στο κτήριο οπλισμένος και εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση.

Η νέα πραγματικότητα περιλαμβάνει την πλήρη ενεργοποίηση και των δύο πυλών ασφαλείας, γεγονός που έχει προκαλέσει «ουρές» ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην πύλη της οδού Λουκάρεως εισέρχονται όλοι οι πολίτες και δικηγόροι, με μια σχετική προτεραιότητα να δίνεται στους δικηγόρους, ενώ η είσοδος της οδού Δεγλέρη χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά από δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους.

