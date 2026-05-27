Ναύπλιο: Πιστοποιούνται τα αναρριχητικά πεδία

Σε τροχιά πλήρους αναβάθμισης μπαίνει ο εναλλακτικός τουρισμός στον Δήμο Ναυπλιέων. Χθες εγκρίθηκε η έναρξη των εργασιών για τον έλεγχο και την επίσημη πιστοποίηση του πρώτου από τα πολλά αναρριχητικά πεδία της περιοχής. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της καθημερινότητας και της τοπικής οικονομίας. Στο επιλεγμένο αναρριχητικό πεδίο θα αντικατασταθούν τα παλιά υλικά με νέα, υψίστης ποιότητας και ασφάλειας από τιτάνιο.

Διαβάστε περισσότερα για το πλάνο του Δήμου Ναυπλιέων που σχεδιάζει διοργάνωση ενός μεγάλου αναρριχητικού φεστιβάλ για το ερχόμενο φθινόπωρο.