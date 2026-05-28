Από την Επίδαυρο στην Κρήτη: Συνάντηση δημάρχων γεμάτη ιστορική μνήμη

Οι συμβολικές ανταλλαγές ιστορικών δώρων και η σφραγίδα του 1822 από τη Νέα Επίδαυρο.

Anagnostis
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό, βαθιές ιστορικές ρίζες αλλά και έντονη προσωπική συγκίνηση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Επιδαύρου, Τάσος Χρόνης, στον Δήμο Πλατανιά Χανίων, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Γιάννη Μαλανδράκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ανταλλαγή δώρων με βαρύνουσα ιστορική σημασία. Ο κ. Χρόνης προσέφερε στον Δήμαρχο Πλατανιά ένα σπάνιο ενθύμιο: το αντίγραφο της σφραγίδας της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης του 1822. 

Διαβάστε περισσότερα για το ιστορικό κειμήλιο, το οποίο σήμερα κοσμεί τη Μόνιμη Έκθεση της Βουλής των Ελλήνων στη Επίδαυρο.

