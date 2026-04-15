Ναύπλιο: Προστατευόμενο φυτό η βουκαμβίλια στην Παλιά Πόλη

Η χαρακτηριστική μεσογειακή εικόνα του ιστορικού κέντρου αποκτά θεσμική θωράκιση. Η Δημοτική Επιτροπή Ναυπλιέων ενέκρινε ομόφωνα την πρώτη φάση φυτεύσεων και αντικατάστασης βουκαμβιλέων. Οι άμεσες παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν από την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου με στόχο τη διάσωση του πράσινου πλούτου. Οι αρμόδιοι αναγνώρισαν το φυτό ως αναπόσπαστο στοιχείο της παραδοσιακής φυσιογνωμίας των δρόμων. Πλέον η προστασία και ο εμπλουτισμός του αστικού πρασίνου περνούν στο στάδιο της πρακτικής εφαρμογής.

