Ναύπλιο: Πρόστιμα 3.500 ευρώ σε εστιατόρια για παραπλάνηση

Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησαν κλιμάκια της Περιφέρειας (ΠΕ Αργολίδας) στην εστίαση του Ναυπλίου, βγάζοντας το «μπλοκάκι» των προστίμων για δύο επιχειρήσεις της πόλης. Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της Δημόσιας Υγείας εντόπισαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν την ενημέρωση των πελατών για τα προϊόντα που καταναλώνουν. Οι αποφάσεις επιβολής, καταλογίζουν συνολικά 3.500 ευρώ υπέρ του Δημοσίου. Από τους ελέγχους και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν καθίσταται σαφές πως η ακρίβεια των στοιχείων στους τιμοκαταλόγους αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία του τουριστικού προϊόντος του Ναυπλίου.

