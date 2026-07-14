ΝΔ: Κλειδώνουν και ανακοινώνονται «γαλάζιοι» υποψήφιοι

Αντίστροφα φαίνεται ότι μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση της επόμενης «παρτίδας» γαλάζιων υποψηφίων, όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH.

Η απόφαση στον άξονα Μέγαρο Μαξίμου – Πειραιώς θεωρείται ειλημμένη και δεν αποκλείεται οι σχετικές ανακοινώσεις να πραγματοποιηθούν έως την επόμενη εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι εκκρεμούν κάποιες τελευταίες συνεννοήσεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Γιάννη Σμυρλή, τον Θανάση Νέζη και τον Στέλιο Κονταδάκη, οι πληροφορίες επιμένουν για ανακοίνωση πάνω από 50 υποψηφίων – δεν αποκλείεται ο τελικός αριθμός να ανέλθει έως και τους 70 – που κατ' ουσίαν θα είναι ένα κράμα νεοεισερχόμενων και πολιτευτών, που ήταν υποψήφιοι και στις εκλογές του 2023.

Όπως επισημαίνει στον FLASH υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, πρόκειται για στελέχη με σημαντική διείσδυση στις εκλογικές τους περιφέρειες, τα οποία δεν έχουν σταματήσει να..τρέχουν, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, καθ' όλη τη διάρκεια της 4ετίας και έφθασε η ώρα να επιβραβευθούν με τη συμπερίληψη τους στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια.

Όπως τονίζει η ίδια πηγή, στις επερχόμενες ανακοινώσεις θα είναι αισθητό και το γεωγραφικό κριτήριο, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχουν υποψήφιοι αν όχι από όλους τους νομούς της επικράτειας, πάντως από τους περισσότερους.

Ωστόσο, ακόμη και μετά τις εν αναμονή ανακοινώσεις θα έχουν συμπληρωθεί μόνον οι μισές θέσεις από τους συνολικά 430 γαλάζιους υποψηφίους, γεγονός, που, όπως γίνεται αντιληπτό, καλλιεργεί προσδοκίες σε ένα σημαντικό αριθμό στελεχών, που επιθυμούν να βρεθούν στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στο κυβερνών κόμμα γνωρίζουν ότι τόσο ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, όσο και κόμματα, όπως η Ελληνική Λύση έχουν προσεγγίσει πολιτευτές και πρώην υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας βολιδοσκοπώντας τις προθέσεις τους.