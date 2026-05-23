Νέα ανάρτηση Τσίπρα: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί»
Κάλεσμα για συμμετοχή στο νέο κόμμα απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Facebook, το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου.
Όπως είναι γνωστό, η ανακοίνωση θα γίνει σε εκδήλωση στις 20:00 το βράδυ, την Τρίτη 26 Μαΐου, στο Θησείο.
«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» γράφει ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του.
Από τo επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα διαρρέουν ότι «θεμέλιο του νέου κόμματος είναι οι εθελοντές» και «πόρτα-πόρτα, είναι το κλειδί της επικοινωνίας του».
Μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης ο σχεδιασμός περιλαμβάνει «περιοδείες παντού».