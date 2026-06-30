Νέα έκπτωση έως και 15% σε αεροπορικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Σε σταθερή τροχιά διεύρυνσης βρίσκεται ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (European Youth Card – EYCA) στην Ελλάδα, με το δίκτυο των συνεργατών του να επεκτείνεται διαρκώς προς όφελος της νέας γενιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανακοίνωσε μια νέα, σημαντική συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία SKY express, η οποία εντάσσεται πλέον επίσημα στο δίκτυο των συνεργατών της κάρτας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η σύμπραξη αυτή αποσκοπεί στην παροχή αποκλειστικών προνομίων για τη νέα γενιά, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις της εντός και εκτός συνόρων.

Οι εκπτώσεις και το δίκτυο

Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι νέοι κάτοχοι της κάρτας θα έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από έκπτωση 10% στα αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού και 15% στα εισιτήρια εξωτερικού της SKY express. Η εταιρεία διαθέτει στόλο 29 αεροσκαφών και εξυπηρετεί συνολικά 60 προορισμούς (33 στο εσωτερικό και 27 στο εξωτερικό), μια κίνηση που, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, ενισχύει την κινητικότητα των νέων για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς λόγους.

Από την πλευρά του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τονίζεται ότι η εν λόγω συνέργεια αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών παροχών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των νέων 13 έως 30 ετών.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Η στήριξη της νέας γενιάς πρέπει να φαίνεται στην πράξη

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας δηλώνοντας:

«Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στηρίζουμε όσα ανοίγουν δρόμους και δημιουργούν προοπτικές για τη νέα γενιά: τις μετακινήσεις, τις σπουδές, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Η νέα συνεργασία με τη SKY express, με έκπτωση έως 15% στα αεροπορικά εισιτήρια, μειώνει το κόστος της μετακίνησης και δίνει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για σπουδές, δράσεις, πολιτιστικές εμπειρίες και νέες παραστάσεις.

»Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων συνεργάζεται με αεροπορική εταιρεία. Συνεχίζουμε να διευρύνουμε το δίκτυο παροχών της Κάρτας, ώστε οι νέοι 13 έως 30 ετών να έχουν περισσότερες δυνατότητες να μετακινούνται, να συμμετέχουν, να γνωρίζουν και να εξελίσσονται. Η στήριξη της νέας γενιάς πρέπει να φαίνεται στην πράξη, με παροχές που μειώνουν το κόστος και κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση σε εμπειρίες, ευκαιρίες και νέους προορισμούς».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με τη SKY express, μια σύγχρονη ελληνική αεροπορική εταιρεία που επενδύει στη συνδεσιμότητα και στην ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία. Για πρώτη φορά, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ καταφέρνει να εξασφαλίσει, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, συνεργασία με αεροπορική εταιρεία, προσφέροντας στους νέους ένα ουσιαστικό προνόμιο που ενισχύει την κινητικότητα και την πρόσβασή τους σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Η νέα αυτή πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου παροχών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της νέας γενιάς, δίνοντάς της περισσότερες δυνατότητες να ταξιδεύει, να εξερευνά και να συμμετέχει ενεργά στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική ζωή».

Ο ιδιοκτήτης της SKY express, Ιωάννης Γρύλος, σημείωσε από την πλευρά του: «Στη SKY express πιστεύουμε ότι το ταξίδι δημιουργεί ευκαιρίες και ότι κάθε νέος άνθρωπος αξίζει να έχει πρόσβαση σε αυτές. Με ιδιαίτερη χαρά γινόμαστε η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, συμβάλλοντας ώστε τα ταξίδια, τόσο στο εσωτερικό όσο και - ιδιαίτερα - στο εξωτερικό, να γίνουν πιο προσιτά για τη νέα γενιά. Γιατί κάθε ταξίδι μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ένα σημαντικό επόμενο βήμα: σπουδές, μια επαγγελματική ευκαιρία, μια νέα συνεργασία ή την αρχή μιας νέας πορείας. Η δυνατότητα για εύκολα και προσιτά ταξίδια μπορεί να κάνει τη διαφορά - γιατί κάθε νέος που ταξιδεύει επιστρέφει με κάτι παραπάνω, για τον ίδιο και για τον τόπο του. Για εμάς, αυτή η συνεργασία αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά - στις φιλοδοξίες της και στις ευκαιρίες που αξίζει να έχει.»

Ανοιχτή εκδήλωση στην Ερμού με προνόμια

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διοργανώνει ανοιχτή γιορτινή εκδήλωση την Τετάρτη 1 Ιουλίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, στην οδό Ερμού 1.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, όσοι νέοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιτόπου την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων με έκπτωση 50% στο κόστος έκδοσης, ενώ παράλληλα θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο μετ' επιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου της εταιρείας.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον ν. 4115/30.1.2013, αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα βάση για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13- 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές, από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα καταστήματα, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες, ο αθλητισμός και ο τουρισμός.