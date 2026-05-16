Επίθεση σε βάρος 13χρονης στην Πάτρα από συμμαθήτριες: Δύο την χτυπούσαν, μία «τραβούσε» βίντεο

Σοκ προκαλεί ένα νέο περιστατικό βίας και παραβατικότητας ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Πάτρα, όταν την Παρασκευή 15 Μαΐου, ένα 13χρονο κορίτσι δέχθηκε επίθεση από συνομήλικες συμμαθήτριές της στο Σαραβάλι Πατρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά το τέλος των μαθημάτων στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου, όταν η 13χρονη δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο κι ενώ επέστρεφε στο σπίτι της. Κι ενώ οι δύο την χτυπούσαν, μία άλλη «τραβούσε» βίντεο τον ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με την Ασφάλεια Πατρών να αναλαμβάνει τις έρευνες της υπόθεσης και να συλλαμβάνει τις δύο από τις τρεις ανήλικες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ανήλικες, ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος μιας 13χρονης για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία αναζητείται.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι τρεις ανήλικες κατηγορούμενες, προσέγγισαν μια 13χρονη συμμαθήτρια τους, ενώ η τελευταία επέστρεφε στην οικία της και οι δυο ανήλικες συλληφθείσες χτύπησαν στο πρόσωπο την 13χρονη, προκαλώντας της ελαφρές σωματικές βλάβες, ενώ η τρίτη κατηγορούμενη κατέγραφε την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε βάρος των ανήλικων κατηγορούμενων, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης παθούσας.