Πάτρα: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που «ρήμαξε» τον εργοδότη της - Του έκλεψε λίρες και 40.000 ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας στην Πάτρα βρίσκεται από την Παρασκευή 15 Μαΐου μια οικιακή βοηθός η οποία συνελήφθη κατηγορείται από τον εργοδότης της ότι του αφαίρεσε λίρες και 40.000 ευρώ

Η γυναίκα κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού άνδρα, στις 8/05/2026 η κατηγορούμενη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός στην οικία του, αφαίρεσε από δωμάτιο 550 ευρώ, ενώ από το έτος 2013 έως σήμερα, διαπιστώθηκε από τον άνδρα ότι η κατηγορούμενη είχε αφαιρέσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, καθώς και 3 χρυσές λίρες

Επιπλέον, χθες το πρωί, η κατηγορούμενη αφαίρεσε εκ νέου από τσαντάκι του παθόντα το χρηματικό ποσό των -550- ευρώ, το οποίο είχε προσημειωθεί από τους αστυνομικούς μετά την καταγγελία και κατά την έξοδο της από την οικία του παθόντα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε σωματική έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην κατηγορούμενη βρήκαν στην κατοχή της και κατέσχεσαν το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -550- ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα, καθώς και -1.340- ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία της, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -4.380- ευρώ, κοσμήματα, καθώς και -2- χρυσές λίρες Αγγλίας.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.