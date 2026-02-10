Νέα εποχή για το Λιμενικό: Παρέλαβε 138 νέα SUV - «Σημαντική η ανανέωση χερσαίων και πλωτών μέσων»

Νέα οχήματα τύπου SUV παρέλαβε σήμερα το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή σε ειδική εκδήλωση, στην οποία παρέστη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Eurokinissi

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του υπουργείου Ναυτιλίας στον Πειραιά, όπου είχαν παραταχθεί τα 138 νέα οχήματα. Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι «η ανανέωση των χερσαίων και πλωτών μέσων σε όλη την επικράτεια είναι μια πολύ σημαντική δουλειά για εμάς», προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλοι διαγωνισμοί για μέσα του Σώματος.

Eurokinissi

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί αρχικά για την περασμένη εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε λόγω του τραγικού περιστατικού με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.