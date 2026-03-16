Νέα εξαήμερη άδεια για εργαζόμενους γονείς - Ποιους αφορά

Νέα παράγραφος προστίθεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ «Τεύχος Α’ 9/23.01.2026», η οποία καθορίζει μια επιπλέον εξαήμερη παροχή άδειας μετ' αποδοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 20, η άδεια αυτή αφορά τους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων και παρέχεται επιπλέον των ημερών που ήδη δικαιούνται οι εργαζόμενοι από άλλες διατάξεις και αφορά τόσο τους δημόσιους όσο και τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Τι προβλέπει το άρθρο

Άρθρο 20

Άδεια με αποδοχές για μονογονείς υπαλλήλους - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

1. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας υπάλληλος που έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος.»

2. Στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας υπάλληλος που έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος.»