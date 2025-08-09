Νέα φορητή συσκευή παρακολουθεί την ενυδάτωση του σώματος σε πραγματικό χρόνο

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences περιγράφεται μία νέα συσκευή που μπορεί να μετρήσει την ενυδάτωση του οργανισμού σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η εφεύρεση μπορεί σε βάθος χρόνου να αντικαταστήσει τις χρονοβόρες και δαπανηρές μεθόδους όπως οι αιματολογικές εξετάσεις και οι αναλύσεις ούρων.

Η τεχνολογία πίσω από τον αισθητήρα

Η ομάδα των ερευνητών με επικεφαλής τη μηχανικό Nanshu Lu σχεδίασε έναν αισθητήρα που μετρά την ενυδάτωση με βάση την ηλεκτρική αγωγιμότητα του σώματος. Το σώμα περιέχει αρκετό νερό και επιτρέπει στο ηλεκτρικό ρεύμα να διαπερνά ευκολότερα τους ιστούς. Όσο περισσότερο μειώνονται τα υγρά, τόσο αυξάνεται η αντίσταση. Ο αισθητήρας στέλνει ένα αβλαβές ηλεκτρικό σήμα μέσω του δέρματος και παρακολουθεί την αντίσταση στους μυς, καταγράφοντας έτσι τις αλλαγές στα επίπεδα ενυδάτωσης με ακρίβεια.

Στο The Brighter Side News αναφέρεται ότι για να δοκιμαστεί η αξιοπιστία της συσκευής, οι ερευνητές την τοποθέτησαν σε εθελοντές που έλαβαν διουρητικά φάρμακα, τα οποία προκαλούν απώλεια υγρών. Καθώς μειωνόταν το νερό στο σώμα, ο αισθητήρας κατέγραφε σημαντική αύξηση στην ηλεκτρική αντίσταση του μπράτσου, με τις μετρήσεις να συμβαδίζουν σχεδόν απόλυτα με την πραγματική απώλεια βάρους λόγω αφυδάτωσης. Οι δοκιμές έδειξαν υψηλή συσχέτιση, γεγονός που επιβεβαιώνει την ακρίβεια της μεθόδου.

Σε δεύτερο χρόνο, η συσκευή δοκιμάστηκε σε φυσιολογικές συνθήκες καθημερινής ζωής, καθώς οι συμμετέχοντες την φορούσαν επί 24 ώρες ενώ έτρωγαν, κοιμόντουσαν ή έκαναν βόλτα. Ο αισθητήρας κατέγραψε με ακρίβεια τις μεταβολές στην ενυδάτωση σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορούσε μάλιστα να ανιχνεύσει πότε κάποιος έπινε νερό ή ίδρωνε, στέλνοντας τα δεδομένα απευθείας σε εφαρμογή στο κινητό.

Εφαρμογές και επόμενα βήματα

Η φορητή αυτή συσκευή δεν προορίζεται μόνο για αθλητές ή επαγγελματίες που εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες. Μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε θέλει να διατηρεί σωστά επίπεδα ενυδάτωσης. Η ενυδάτωση επηρεάζει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, από τον εγκέφαλο μέχρι την καρδιά, και η χρόνια αφυδάτωση αποτελεί συχνό αλλά υποτιμημένο πρόβλημα. Μια τέτοια απλή τεχνολογία μπορεί να προσφέρει λύσεις στην καθημερινότητα.

Αν τελικά αυτή η τεχνολογία περάσει στην καθημερινή χρήση, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη της αφυδάτωσης και τη βελτίωση της υγείας. Αν, μάλιστα, συνδυαστεί με τις εξελίξεις στη φορητή τεχνολογία, είναι πολύ πιθανό σύντομα να παρακολουθούμε την ενυδάτωσή μας όπως παρακολουθούμε τα βήματα ή τον καρδιακό μας παλμό.