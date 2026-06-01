Νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκότωσε τη σύζυγό του με μαχαίρι μπροστά στα δύο παιδιά τους

Μια ακόμη γυναικοκτονία ήρθε να προστεθεί στην γραμμένη με αίμα λίστα, με θύμα αυτή τη φορά μια 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα και δράστη τον 41χρονο σύζυγό της ο οποίος κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μεσσηνίας.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 02.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6) σε ένα διαμέρισμα επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στην Καλαμάτα, με τους περίοικους αναστατωμένους από τις φωνές να καλούν το «100». Οι αστυνομικοί που πήγαν πρώτοι στο σημείο, είδαν τον 41χρονο να τους ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματος γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγός του ήταν ήδη νεκρή με τον ιατροδικαστή που εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό να εντοπίζει πολλαπλά χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, ενώ της γυναικοκτονίας φαίνεται ότι προηγήθηκε άγριος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί φαίνεται να εντόπισαν και το μαχαίρι του εγκλήματος το οποίο κατασχέθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος εργάζεται ως λογιστής στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ενώ το ζευγάρι δεν φαίνεται να είχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μεσσηνίας, σχηματίζοντας δικογραφία για ανθρωποκτονία σε βάρος του 41χρονου, ο οποίος πιθανότατα εντός της ημέρας θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.