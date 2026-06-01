Ελλάδα Γυναικοκτονίες Καλαμάτα Local News

Νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκότωσε τη σύζυγό του με μαχαίρι μπροστά στα δύο παιδιά τους

Ο δράστης συνελήφθη, ενώ τα δύο παιδιά της οικογένειας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Φωτογραφία αρχείου / Unsplash
Φωτογραφία αρχείου / Unsplash
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μια ακόμη γυναικοκτονία ήρθε να προστεθεί στην γραμμένη με αίμα λίστα, με θύμα αυτή τη φορά μια 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα και δράστη τον 41χρονο σύζυγό της ο οποίος κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μεσσηνίας.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 02.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6) σε ένα διαμέρισμα επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στην Καλαμάτα, με τους περίοικους αναστατωμένους από τις φωνές να καλούν το «100». Οι αστυνομικοί που πήγαν πρώτοι στο σημείο, είδαν τον 41χρονο να τους ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματος γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγός του ήταν ήδη νεκρή με τον ιατροδικαστή που εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό να εντοπίζει πολλαπλά χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, ενώ της γυναικοκτονίας φαίνεται ότι προηγήθηκε άγριος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί φαίνεται να εντόπισαν και το μαχαίρι του εγκλήματος το οποίο κατασχέθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος εργάζεται ως λογιστής στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ενώ το ζευγάρι δεν φαίνεται να είχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μεσσηνίας, σχηματίζοντας δικογραφία για ανθρωποκτονία σε βάρος του 41χρονου, ο οποίος πιθανότατα εντός της ημέρας θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Γυναικοκτονίες Καλαμάτα Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader