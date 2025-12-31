Νέα κραυγή αγωνίας για τον Πάρνωνα και το φυσικό του τοπίο

Σε νέα δυναμική κινητοποίηση προχωρούν κάτοικοι και φορείς της Νότιας Κυνουρίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στη μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Πάρνωνα. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στις 09:00 το πρωί, στον Κοσμά Αρκαδίας, στο Μνημείο Φεστούτσι.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών, «οι κορυφές του Πάρνωνα ισοπεδώνονται η μία μετά την άλλη», προκειμένου να δημιουργηθούν εκτεταμένες τσιμεντένιες βάσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών μεγάλης κλίμακας, αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα το φυσικό τοπίο. Πρόσφατα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, με το οποίο τίθεται στο πλευρό των κατοίκων.

Διαβάστε περισσότερα για την ανησυχία που εκφράζεται για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.