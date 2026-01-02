Παγετός στην Αργολίδα τα ξημερώματα: Πού έδειξε -2,8°C το θερμόμετρο

Έντονο κύμα ψύχους καταγράφηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην Αργολίδα, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε αρνητικά επίπεδα για πολλές ώρες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στην Πυργέλλα Άργους, η θερμοκρασία έφτασε τους -2,8 βαθμούς Κελσίου στις 03:40, ενώ η ίδια χαμηλή τιμή καταγράφηκε και στις 07:30. Χαρακτηριστικό της ιδιαίτερα ψυχρής νύχτας ήταν το γεγονός ότι ήδη από τις 22:30 το θερμόμετρο έδειχνε -1°C, ενώ μετά τις 02:00 η θερμοκρασία παρέμεινε σταθερά κάτω από τους -2 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες παγετού σε αρκετές περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα για τις θερμοκρασίες που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός της ΕΜΥ στην Πυργέλλα Άργους.