Έπεσαν οι υπογραφές για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κίου

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυκλείου και την Αναπτυξιακή Αργολίδας, προχωρά στη β’ φάση αναβάθμισης του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κίου, με την υπογραφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Η ΑΕΠΟ αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση κρίσιμων λιμενικών παρεμβάσεων και καλύπτει: την εκβάθυνση, την επέκταση και επισκευή προβλητών, λοιπές τεχνικές παρεμβάσεις στο λιμάνι, καθώς και τη δημιουργία υδάτινου πεδίου, που ανοίγει τον δρόμο για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, με συντομότερες διαδικασίες αδειοδότησης.

Διαβάστε περισσότερα για το Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κίου, που θεωρείται ότι αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα, που ξεμπλοκάρει έργα τα οποία είχε ανάγκη η περιοχή εδώ και δεκαετίες.