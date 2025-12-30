Μπλόκο Αργολίδας: Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά την Πρωτοχρονιά

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εντείνουν τον αγώνα τους εμφανίζονται οι αγρότες της Αργολίδας, οι οποίοι πραγματοποίησαν κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο του Άργους το απόγευμα της Δευτέρας. Παρά την ένταση που επικρατεί, οι αγρότες αποφάσισαν να δείξουν κοινωνική ευαισθησία ενόψει των εορτών. Όπως ανακοινώθηκε, ο δρόμος στον κομβικό σημείο Μαλαχιά θα παραμείνει ανοιχτός για την κυκλοφορία των πολιτών μέχρι και την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, η «ηρεμία» αυτή είναι προσωρινή, καθώς το πλάνο των κινητοποιήσεων προβλέπει δυναμική επιστροφή αμέσως μετά την αλλαγή του έτους.

Διαβάστε περισσότερα για τους αγρότες της Αργολίδας, που δηλώνουν ότι μετά την Πρωτοχρονιά οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν και θα σκληρύνουν τη στάση τους.