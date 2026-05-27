Νέα ψηφιακή εποχή για την FMS Group

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου περνά σε μια νέα ψηφιακή εποχή και η FMS Group δείχνει για ακόμη μία φορά τον δρόμο.

Ο όμιλος παρουσίασε επίσημα το νέο εταιρικό του portal, FMSGROUP.GR, ένα σύγχρονο digital περιβάλλον που αποτυπώνει με ακρίβεια το μέγεθος, τη δυναμική και τη φιλοσοφία ενός οργανισμού που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αυτοκίνηση. Παράλληλα, μέσα από το νέο LINKTOUR.GR, η FMS GROUP συστήνει επίσημα στην ελληνική αγορά το νέο urban electric mobility brand Linktour, το οποίο φέρνει αποκλειστικά στην Ελλάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτρική μικροκινητικότητα.

Το digital αποτύπωμα ενός automotive οργανισμού νέας γενιάς

Από την πρώτη στιγμή γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται για δύο συμβατικά websites. Πρόκειται για δύο διαφορετικές digital εμπειρίες με κοινό παρονομαστή την υψηλή αισθητική, την τεχνολογική αρτιότητα και τη φιλοσοφία premium εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζει κάθε δραστηριότητα της FMS GROUP.

Το νέο FMSGROUP.GR λειτουργεί ως η «ψηφιακή καρδιά» του ομίλου. Με κινηματογραφική αισθητική, προηγμένο UI/UX σχεδιασμό και premium εμπειρία πλοήγησης, παρουσιάζει ολοκληρωμένα το εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας, από τα automotive brands και τις after sales υπηρεσίες μέχρι τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουν διαμορφώσει την πορεία της FMS στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερη θέση στην κεντρική σελίδα κατέχει και η συνεργασία της FMS GROUP με την Olympiacos B.C., μέσα από μια παρουσίαση που συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Ο πρωταθλητισμός είναι στο DNA μας» Ένα slogan που αντικατοπτρίζει πλήρως τη φιλοσοφία ενός οργανισμού που έχει συνδέσει το όνομά του με τη συνέπεια, την εξέλιξη και τη διαρκή επένδυση στο μέλλον της αυτοκίνησης.

Η Linktour και η νέα πραγματικότητα της αστικής μετακίνησης

Την ίδια στιγμή, το LINKTOUR.GR έρχεται να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό μια εντελώς νέα φιλοσοφία αστικής μετακίνησης.

Το νέο brand Linktour εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά μέσα από τη FMS GROUP, φέρνοντας ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς που αλλάζουν τα δεδομένα στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι ότι τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να οδηγηθούν νόμιμα από την ηλικία των 16 ετών, χωρίς δίπλωμα αυτοκινήτου, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα για τη νέα γενιά οδηγών και για όσους αναζητούν έναν έξυπνο, ευέλικτο και απολύτως σύγχρονο τρόπο μετακίνησης. Το ίδιο το website έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη νέα εποχή. Σύγχρονο, γρήγορο, minimal και απόλυτα mobile-first, μεταφέρει στον χρήστη την αίσθηση ενός ευρωπαϊκού mobility brand που κοιτά ξεκάθαρα προς το μέλλον.

Η στρατηγική συνεργασία με τη VNG Digital Group

Η ανάπτυξη των δύο νέων digital platforms ανατέθηκε στη VNG Digital Group, εταιρεία με σημαντική παρουσία σε απαιτητικά digital projects για μεγάλους οργανισμούς και ηγετικά brands της ελληνικής αγοράς.

Η επιλογή της VNG μόνο τυχαία δεν ήταν. Με εμπειρία στη δημιουργία σύνθετων digital ecosystems για κορυφαίους οργανισμούς της χώρας και έργα υψηλών απαιτήσεων για ηγετικά brands της ελληνικής αγοράς, η VNG ανέλαβε να αποτυπώσει ψηφιακά το μέγεθος, τη δυναμική και τη φιλοσοφία της FMS GROUP.

Ένα digital οικοσύστημα αντάξιο του μεγέθους της FMS GROUP

Με προσέγγιση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα standards της ελληνικής αγοράς, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: η δημιουργία ενός digital οικοσυστήματος αντάξιου του κύρους, της τεχνογνωσίας και του μεγέθους της FMS GROUP. Το αποτέλεσμα είναι δύο websites που δεν λειτουργούν απλώς ως online παρουσία. Λειτουργούν ως φυσική προέκταση της ίδιας της φιλοσοφίας της FMS: σύγχρονη αντίληψη, τεχνολογική υπεροχή, premium εμπειρία και σταθερός προσανατολισμός στο μέλλον της αυτοκίνησης.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή εικόνα ενός automotive οργανισμού αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής εμπειρίας πελάτη, η FMS GROUP αποδεικνύει πως συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά όχι μόνο στο σήμερα, αλλά κυρίως σε αυτό που έρχεται αύριο.