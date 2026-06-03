Νέα Υόρκη: Μυστήριο με ομάδα ατόμων που μπαίνει και βγαίνει από τους υπονόμους τη νύχτα

Πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Νέας Υόρκης η δραστηριότητα ορισμένων ανθρώπων να μπαινοβγαίνουν στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης με την αστυνομία να έχει αναλάβει δράση ώστε να διαλευκάνει τι ακριβώς συμβαίνει.

Ειδικότερα, κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τουλάχιστον τρία περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα οποία ομάδες ανθρώπων εισέρχονται ή εξέρχονται από σήραγγες αποχέτευσης μέσω φρεατίων συντήρησης σε δρόμους του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στην περιοχή Γουίλιαμσμπουργκ του Μπρούκλιν, μια ομάδα περίπου επτά ατόμων φαίνεται να βγαίνει από ένα φρεάτιο στη μέση μιας διασταύρωσης, μπροστά στα μάτια διερχόμενων αυτοκινήτων. Κάποιοι φορούσαν προβολείς και κρατούσαν αντικείμενα που έμοιαζαν με φτυάρια και άλλα εργαλεία. Μάλιστα ένας από αυτούς παραλίγο να παρασυρθεί από όχημα τη στιγμή που έβγαιναν από το έδαφος.

Σε ένα άλλο βίντεο, μια ομάδα περίπου επτά ατόμων καταγράφεται να βγαίνει από φρεάτιο γύρω στις 2 τα ξημερώματα σε έναν ήσυχο δρόμο στη γειτονιά του Μπρούκλιν. Στη συνέχεια κατευθύνονται προς σταθμευμένα αυτοκίνητα και αλλάζουν ρούχα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα είχε εισέλθει στους υπονόμους γύρω στις 11 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να παρέμειναν κάτω από το έδαφος για περίπου τρεις ώρες.

Στις 5 Μαΐου, τρία άτομα, ντυμένα με αδιάβροχες μπότες και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, άνοιξαν ένα κάλυμμα φρεατίου και κατέβηκαν στον υπόνομο σε δρόμο του Κουίνς. Το τελευταίο άτομο έκλεισε το κάλυμμα καθώς τα διερχόμενα αυτοκίνητα επιβράδυναν και σταματούσαν.

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πόλης δήλωσε ότι επιθεώρησε τους υπονόμους και στις δύο τοποθεσίες στο Μπρούκλιν και διαπίστωσε πως η αποχετευτική υποδομή δεν είχε υποστεί ζημιές. Το περιστατικό στο Κουίνς παραμένει υπό διερεύνηση, σύμφωνα με την υπηρεσία.Εκπρόσωπος του τμήματος τόνισε ότι η είσοδος στους υπονόμους δεν είναι μόνο παράνομη αλλά και «εξαιρετικά επικίνδυνη».

«Οι αποχετεύσεις μπορούν να περιέχουν πολλαπλούς κινδύνους, όπως επιβλαβή και δυνητικά θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, κινδύνους πλημμύρας και περιορισμένους χώρους», δήλωσε. «Για αυτούς τους λόγους, οι πολίτες δεν πρέπει ποτέ να εισέρχονται σε σωλήνες, αποχετεύσεις, φρεάτια ή εκροές».

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, έπειτα από ενδελεχή έρευνα στις περιοχές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

